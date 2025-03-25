Хэмилтон поможет Ferrari в создании суперкара. Его назовут в честь Льюиса

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о планах по созданию собственного суперкара Ferrari, сообщает портал Motorsport. Автомобиль будет спроектирован на базе легендарного Ferrari F40 и получит название F44 — в честь номера, под которым Хэмилтон выступает в чемпионате мира.

«Одна из вещей, которые я хотел бы сделать, это создать Ferrari. Я бы хотел сделать F44, — приводит слова гонщика издание. — Базой была бы F40 с ручной коробкой. Над этим я собираюсь работать следующие несколько лет».

В этом контексте вспоминается, что для первой фотографии в Маранелло Хэмилтон, перешедший в «Скудерию» минувшей зимой, позировал рядом с Ferrari F40.

Первое фото Хэмилтона в Маранелло Фото: Социальные сети «Феррари»

Ferrari F40 — одна из самых известных моделей марки, это последняя машина, создание которой было одобрено лично Энцо Феррари. Производство модели началось в 1987-м, за год до смерти Коммендаторе.

Ferrari F40 оснащалась 2,9-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 352 кВт (478 л. с.). В общей сложности с 1987 по 1992 годы выпущено 1311 экземпляров этой модели, сегодня её стоимость на аукционах составляет $ 3,5-4 млн.