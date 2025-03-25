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Нико Хюлькенберг высказался о собственном вылете на первом круге Гран-при Китая

Нико Хюлькенберг высказался о собственном вылете на первом круге Гран-при Китая
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Немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг из команды «Кик-Заубер» высказался о причинах своего вылета на первом круге гонки Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«На выходе из третьего поворота я действовал очень агрессивно и потерял заднюю часть болида. Из-за чего выехал за пределы трассы, где впоследствии меня занесло на гравии, потом, когда я вернулся на трассу, то был последним.

В итоге я повредил днище гравием и значительно потерял прижим. Был разочарован тем, что это произошло на первом круге, потому что для меня это был конец гонки. Нам осталось выяснить, почему это произошло, поскольку это была наша первая гонка в сухих условиях.

Есть подозрение, что нашим болидом очень сложно управлять в грязном воздухе, с учётом того, как сорвало заднюю часть», — приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport-Magazin.

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