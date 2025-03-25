Ральф Шумахер объяснил, почему Юки Цуноде сейчас не нужно переходить в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказал мнение, что пилоту «Рейсинг Буллз» Юки Цуноде не следует переходить в «Ред Булл» в случае получения соответствующего предложения. Ранее в СМИ сообщалось, что японец может перейти в австрийскую команду вместо новозеландца Лиама Лоусона.

«Я бы никому не рекомендовал это. Если бы я был менеджером Цуноды, я бы не советовал ему переходить туда, потому что в данный момент у «Рейсинг Буллз» лучшая машина, и Цунода очень хорошо её пилотирует. Переход в «Ред Булл» не пошёл бы ему на пользу», — приводит слова Шумахера Motorsport со ссылкой на Sky Germany.

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