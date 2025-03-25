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Вольф — о выступлении Расселла в Китае: никогда не ставлю 10 из 10, но это 10 из 10

Вольф — о выступлении Расселла в Китае: никогда не ставлю 10 из 10, но это 10 из 10
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении пилота команды Джорджа Расселла на Гран-при Китая. Напомним, британец показал третий результат.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«Я никогда не ставлю 10 из 10, поскольку считаю, что всегда можно выступить лучше. Мы не увидели идеальной гонки, но с учётом обстоятельств, в которых Джордж оказался в Китае, это 10 из 10. Он выжал максимум из этой машины, шин, стратегии. Это было блестящее выступление. В последнее время много говорили об уходе Льюиса, величайшей личности, в «Феррари», о Кими как самом молодом гонщике с большим потенциалом, а о Джордже почти ничего не говорилось», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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