Тото Вольф не приедет на Гран-при Японии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пропустит Гран-при Японии. Босса немецкой команды заменит Брэдли Лорд.

«Нет, просто совпадение, что я снова пропускаю этот этап. Дело не в смене часовых поясов», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

Вольф пропускал Гран-при Японии в 2023 году. Предполагалось, что он пропустит его и в 2024-м, однако в последний момент Тото всё же нашёл возможность приехать.

Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля.

Ранее Вольф поделился мнением о выступлении пилота команды Джорджа Расселла на Гран-при Китая. В Шанхае британец показал третий результат.

Главные спортивные новости дня: