Брандл высказался о противостоянии Норриса и Пиастри после Гран-при Китая

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о выступлении пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Китая. Напомним, Оскар стал победителем этапа в Шанхае, а Ландо был вторым. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».

«Норрис покидает Китай с преимуществом перед Ферстаппеном на одно очко больше, чем до этого этапа, но, что более угрожающе для него, Пиастри отстаёт всего на 10 очков. Следующий этап — Сузука. Противостояние между гонщиками «Макларена» обещает стать напряжённым», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

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