Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл высказался о противостоянии Норриса и Пиастри после Гран-при Китая

Брандл высказался о противостоянии Норриса и Пиастри после Гран-при Китая
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о выступлении пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Китая. Напомним, Оскар стал победителем этапа в Шанхае, а Ландо был вторым. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».

«Норрис покидает Китай с преимуществом перед Ферстаппеном на одно очко больше, чем до этого этапа, но, что более угрожающе для него, Пиастри отстаёт всего на 10 очков. Следующий этап — Сузука. Противостояние между гонщиками «Макларена» обещает стать напряжённым», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Материалы по теме
Пора ли менять Лоусона и почему Хэмилтон решил отдать позицию Леклеру? Разбор
Эксклюзив
Пора ли менять Лоусона и почему Хэмилтон решил отдать позицию Леклеру? Разбор

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android