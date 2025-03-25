Вольф: Расселл — в топ-3 пилотов Ф-1, если не в топ-2, или на пути к званию величайшего

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что пилот его команды Джордж Расселл определённо входит в тройку величайших гонщиков в данный момент.

«Я всегда говорил, что Джордж — один из лучших пилотов в мире. Если хотите, чтобы я назвал трёх гонщиков, которых считаю лучшими, то он, безусловно, входит в топ-3, если не в топ-2, и, возможно, находится на пути к званию лучшего», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.

Ранее руководитель «Мерседеса» поделился мнением о выступлении Джорджа на Гран-при Китая. Напомним, в Шанхае британец показал третий результат.

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