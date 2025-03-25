Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель: скрестил пальцы, чтобы Хэмилтон выиграл чемпионат

Феттель: скрестил пальцы, чтобы Хэмилтон выиграл чемпионат
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель пожелал британскому пилоту Льюису Хэмилтону завоевать новый титул в составе «Феррари». В данный момент Хэмилтон является семикратным чемпионом «Королевских гонок».

«Приятно видеть, что он всё ещё на стартовой решётке, что он по-прежнему оказывает влияние и использует его в позитивном ключе. Так что, естественно, я скрестил пальцы за то, чтобы он выиграл чемпионат», — сказал Феттель в эфире BBC.

Недавно постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о предложении Хэмилтона пропустить Шарля Леклера вперёд на Гран-при Китая.

Материалы по теме
Эксклюзив
Оруджев высказался о предложении Хэмилтона пропустить Леклера вперёд

Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» в Милане:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android