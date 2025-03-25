Феттель: скрестил пальцы, чтобы Хэмилтон выиграл чемпионат

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель пожелал британскому пилоту Льюису Хэмилтону завоевать новый титул в составе «Феррари». В данный момент Хэмилтон является семикратным чемпионом «Королевских гонок».

«Приятно видеть, что он всё ещё на стартовой решётке, что он по-прежнему оказывает влияние и использует его в позитивном ключе. Так что, естественно, я скрестил пальцы за то, чтобы он выиграл чемпионат», — сказал Феттель в эфире BBC.

Недавно постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о предложении Хэмилтона пропустить Шарля Леклера вперёд на Гран-при Китая.

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