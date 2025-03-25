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Анонсирован новый российский спорткар. Он создаётся для участия в гонках

Анонсирован новый российский спорткар. Он создаётся для участия в гонках
Проект Rydin
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Компания Rydin представила свой первый автомобиль — проект, разработанный для гонок на выносливость и соревнований Time Attack. Позднее ожидаются и другие модели, включая дорожный автомобиль. В общей сложности компания намерена выпускать до пяти машин в год.

«Наша компания планирует создавать автомобили, которые смогут составить конкуренцию лучшим автомобильным моделям лидирующих автопроизводителей мира. Наш первый автомобиль — это гоночная машина», — говорится на странице Rydin.

Сообщается, что первый Rydin сможет соперничать с техникой класса GT3, а по цене будет соответствовать автомобилям GT4. Двигатель и коробка передач для первых машин будут приобретены за границей, однако шасси, подвеска и кузов будут разработаны российскими конструкторами.

Напомним, ранее компания «АртЛайн Технолоджи» представила МАРТТ — гоночный автомобиль со внешностью «Москвича» М-400.

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