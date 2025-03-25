Хельмут Марко высказался о планах «Ред Булл» перед Гран-при Японии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о планах команды по улучшению результатов перед Гран-при Японии.

«На неделе Макс будет на базе, и мы обсудим с инженерами, в чём его слабые места. Мы должны попытаться устранить их или улучшить машину как можно скорее. Ситуация меняется от трассы к трассе и от видов шин, но «Макларен» хорош независимо от трассы и шин. Мы обеспокоены, но это не значит, что мы собираемся сдаваться», — приводит слова Марко Motorsport.

Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля.

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