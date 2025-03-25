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Autoracer раскрыл, с чем связаны проблемы болида «Феррари» в первых двух Гран-при

Autoracer раскрыл, с чем связаны проблемы болида «Феррари» в первых двух Гран-при
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Проблемы итальянской команды Формулы-1 «Феррари» в первых двух Гран-при нынешнего сезона связаны с недостаточной жёсткостью задней оси болида. Об этом информирует Autoracer.

Напомним, пилот «Скудерии» Льюис Хэмилтон на Гран-при Китая был дисквалифицирован за повышенный износ контрольной планки под днищем. По сведениям издания, данная проблема не причина, а следствие того, что конструкция задней оси не обеспечивает ожидаемой жёсткости, что вынуждает гоночный коллектив регулировать высоту дорожного просвета при загрузке топлива в 100 кг.

В то же время в оптимальных условиях, как во время спринта с загрузкой топлива в 35 кг, автомобиль генерирует гораздо больше прижимной силы.

Также отмечается, что у «Хааса», который использует аналогичную подвеску, сложностей не возникает в силу того, что машина американской команды генерирует меньше прижимной силы, и особенности конструкции подвески не сказываются на скорости.

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