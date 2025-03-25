Итоги шестого сезона Чемпионата по дрифту Sochi Drift Challenge

22 и 23 марта на СТК «Пилот» в Усть-Лабинске (Краснодарский край) прошёл финальный четвёртый этап Чемпионата Краснодарского края по дрифту Sochi Drift Challenge, а также были подведены итоги всего шестого сезона Чемпионата, организованного Аркадием Цареградцевым.

Фото: Пресс-служба SDC

В итоговой сетке участников оказалось 64 спортсмена и 10 команд. Борьба в квалификации представилась невероятно плотной, о чём свидетельствует рекордный проходной балл — 92. Победителем квалификации стал Матвей Вахрушев (Санкт-Петербург) на Nissan Laurel с 98 баллами.

Итоги четвёртого этапа Sochi Drift Challenge. Квалификация:

Матвей Вахрушев (Санкт-Петербург) Nissan Laurel (98 баллов)

Личный зачёт:

1-е место — Роман Тиводар (Сочи), BMW F22, White Drift x Oofkos

2-е место — Ярослав Гавриков (Домодедово), BMW E36, Legal Band

3-е место — Илья Федоров (Хабаровск), Toyota Supra, VSTeam

Фото: Пресс-служба SDC

Командный зачёт:

1-е место — Legal Band (306 баллов)

2 место — White Drift x Oofkos (261 балл)

3 место — VSTeam (260 баллов)

Отметим особенности Чемпионата Sochi Drift Challenge в целом и шестого сезона в частности:

— главная идея — доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого, с правильной идеологией и максимальной конкуренцией;

— зимний чемпионат на летней шине, причём даже в мороз -10 и при снеге на третьем этапе трасса была полностью сухой;

— использование моношины Kinforest, что уравняло шансы автомобилей различной мощности и сделало упор на мастерство пилотов;

— прекрасный «тренировочный лагерь» для пилотов, готовящихся к летнему сезону;

— возможность новичкам дрифта соревноваться на одной площадке с именитыми пилотами, не раз занимавших призовые места в различных чемпионатах;

— конфигурация трассы на СТК «Пилот» позволила провести максимальное количество тренировок перед соревновательными днями;

— необыкновенная атмосфера «дрифтового братства».

Фото: Пресс-служба SDC

Итоги шестого сезона Sochi Drift Challenge

Количество участников: 114 пилотов

Квалификация: Шиков Никита (г. Москва), отрыв от ближайших соперников составил целых 18 баллов! Никита также является обладателем самого высокого показателя в квалификации этого сезона — 100 баллов!

Фото: Пресс-служба SDC

Личный зачёт: победители четвёртого этапа лишь немного поменялись местами по итогам всего Чемпионата.

1-е место — Ярослав Гавриков (г. Домодедово), BMW E36, Legal Band

2-е место — Илья Федоров (г. Хабаровск), Toyota Supra, VSTeam

3-е место — Роман Тиводар (г. Сочи), BMW F22, White Drift x Oofkos

Командный зачёт:

1-е место — Legal Band (1056 баллов)

2-е место — Carville Racing (941 балл)

3-е место — VSTeam (930 баллов)

За оба дня соревнований онлайн-трансляция собрала более 2 млн просмотров.

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