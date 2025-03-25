Бывший пилот Формулы-1: Макс Ферстаппен мысленно уже прощается с «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на фоне сложностей на старте сезона задумывается об уходе из австрийской команды.

«Могут ли Пьер Ваше и его команда действительно улучшить машину и навязать борьбу «Макларену»? Могут ли они предложить Максу то, что он хочет? Полагаю, Макс втайне мысленно уже прощается с командой. Что касается проблемы со вторым пилотом, то Макс думает так: «Сейчас это Лиам Лоусон, а потом будет Юки Цунода. Мне просто нужна машина, с которой я мог бы выступать лучше», — приводит слова Дорнбоса GPFans со ссылкой на Café Ziggo Sport.

Соперник попытался выбить Ферстаппена в симрейсинге: