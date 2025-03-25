На ГП Гран-при Китая произошло наибольшее количество дисквалификаций в Ф-1 за 21 год

На Гран-при Китая, который состоялся с 21 по 23 марта на Международном автодроме Шанхая, произошло наибольшее количество дисквалификаций пилотов за последний 21 год.

Решением стюардов были дисквалифицированы оба пилота «Феррари» — монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон — и гонщик «Альпин» француз Пьер Гасли.

В последний раз подобное произошло на Гран-при Канады, который прошёл в 2004 году. Тогда решением стюардов были дисквалифицированы четыре пилота — гонщики «Уильямса» Хуан Пабло Монтойя и Ральф Шумахер, а также гонщики «Тойоты» Оливье Панис и Кристиано да Матта. Причина отстранения была одна — размеры каналов охлаждения передних тормозов их болидов не соответствовали регламенту.