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В «Хаасе» считают, что проблема с их болидом по-прежнему не решена

В «Хаасе» считают, что проблема с их болидом по-прежнему не решена
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Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу утверждает, что глобально на данный момент проблема с болидом не решена.

«Мы не смогли полностью устранить все проблемы. Наши слабые стороны проявились из-за особенностей трассы, но постарались извлечь из этого максимум пользы. Именно поэтому мы должны продолжать работать над устранением недостатков. Результат в Китае не повлияет на нашу стратегию. Проблема, с которой столкнулась наша команда в Мельбурне, остаётся нерешённой. И на Гран-при Японии ситуация будет не такой простой, как сейчас. Я не думаю, что там будет так же плохо, как в Мельбурне. Но всё могло бы быть иначе, не так ли?» — приводит слова Комацу портал The Race.

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