Никита Мазепин: вероятность моего возвращения в Ф-1 в течение ближайших 5 лет — 1 к 5

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин оценил свои шансы на возвращение в «Королевские гонки».

– Ваша цитата от 22 января этого года «Автоспорт теперь моё хобби…» И от 25-го: «Если в Формуле-1 снова появится россиянин, то им буду я».

– Важен контекст в заданных вопросах. Мне 25 лет. Я атлет как в физическом плане, так и в психологическом, и сегодня умею жить хорошо только как атлет. Тренироваться два раза в день, шесть раз в неделю для меня – комфортный способ существования.

По независящим от меня причинам и, прошу заметить, из-за несправедливого решения Европейского суда ввести в отношении меня санкции (которые они через два с половиной года отменили), моя карьера в Формуле-1 закончилась.

Как человек, который хочет добиваться исключительно высочайших результатов и который заслуживает их (исходя из менталитета и образа жизни), но не имеет возможности продолжать выступление в самой конкурентоспособной автомобильной лиге планеты, я объявил о завершении карьеры.

В случае со второй цитатой меня спросили: «Кто из молодых российских пилотов в ближайшее время может оказаться в Формуле-1?»

Объективно, я единственный российский гонщик, у которого имеется Суперлицензия. Да, есть очень талантливые молодые ребята, которым по 12-13 лет или по 18, но они всё-таки далеки от Формулы-1. А вероятность возвращения туда с определёнными навыками и Суперлицензией в любом случае выше, чем вероятность попадания в неё человека, который моложе меня, представляет Россию и при этом Суперлицензии не имеет.

Я не отказываюсь от своих слов и подтверждаю, что нахожусь на пике формы и физически готов намного лучше, чем четыре года назад, когда дебютировал в Формуле-1. Если справедливость и объективность восторжествуют, то я с удовольствием ещё раз проверил бы себя на мировой арене.

– Какая вероятность, что Никита Мазепин в ближайшие пять лет окажется за рулём болида Формулы-1?

– Сказал бы – один к пяти, — сказал Мазепин.