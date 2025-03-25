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Никита Мазепин назвал самого талантливого пилота в Ф-1 после периода Михаэля Шумахера

Никита Мазепин назвал самого талантливого пилота в Ф-1 после периода Михаэля Шумахера
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Бывший гонщик Формулы-1 россиянин Никита Мазепин ответил, кого считает самым талантливым пилотом после периода выступлений в «Королевских гонках» легендарного Михаэля Шумахера.

«Тяжело выделить, потому что процесс отсеивания спортсменов на пути к Формуле-1 очень большой. Как следствие, гонщиков Формулы-1 меньше, чем астронавтов.

И если в беге ты бежишь за счёт своих ног, то тут ты зависишь от слаженной работы нескольких сотен человек, у каждого из которых своя жизнь, есть хорошие и плохие дни. В такой ситуации очень трудно отличить талант от остальных переменных.

Из тех, кого я видел, вероятно, Макс Ферстаппен самый талантливый гонщик. Благодаря феноменальному таланту ему дано быстро понять машину. Но без трудового детства, как у него или как у Льюиса Хэмилтона, как у ряда других гонщиков, тоже ничего бы не было. То есть в нашем виде спорта тоже верным будет сказать, что успех это 10% таланта и 90% – твоей работы», — сказал Мазепин.

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