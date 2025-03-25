В «Уильямсе» ответили на подозрения, что Сайнса тормозит старое шасси

Представитель гоночного коллектива «Уильямс» ответил на вопрос известного журналиста и инсайдера Криса Медланда на подозрения, что болид пилота их команды испанца Карлоса Сайнса тормозит старое шасси.

«Пока ждём решений «Ред Булл» по составу пилотов, мы ознакомились с некоторыми сообщениями о том, что в «Уильямсе» используют старое шасси из-за бюджетных ограничений и что это может навредить Сайнсу.

Как и многие команды, «Уильямс» модифицировала своё шасси 2024 года выпуска для этого сезона, и у обоих пилотов одинаковое шасси. Это не тот случай, когда Албон использует шасси 2025 года выпуска, а Сайнс — 2024-го.

Представитель команды заявил: «Монокок для 2025 года модифицирован по сравнению с FW46, но он тот же самый. FW47 — это эволюция прошлогоднего болида, что соответствует нашим целям на 2026 год».

У «Уильямса» три шасси, так что Сайнсу при необходимости не придётся ограничиваться именно этим. Карлос назвал своим проблемы с темпом в Китае «одним из самых странных скачков производительности, которые были у него за всю карьеру», — написал Медланд на своей странице в социальных сетях.