Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри — лучший пилот ГП Китая, по мнению экспертов сайта Ф-1, Хэмилтон — вне топ-5

Пиастри — лучший пилот ГП Китая, по мнению экспертов сайта Ф-1, Хэмилтон — вне топ-5
Аудио-версия:
Комментарии

Пять экспертов официального сайта Формулы-1 представили оценки по 10-балльной шкале пилотам по итогам Гран-при Китая, который состоялся с 21 по 23 марта на Международном автодроме Шанхая.

Согласно мнению аналитиков, лучшим пилотом минувшего уикенда признан гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Рейтинг лучших пилотов по итогам Гран-при Китая, по мнению экспертов сайта Формулы-1.

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 9,6;
2-4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,8;
2-4. Эстебан Окон («Хаас») – 8,8;
2-4. Александер Албон («Уильямс») – 8,8;
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,4;
6-7. Ландо Норрис («Макларен») – 8;
6-7. Оливер Берман («Хаас») – 8;
8. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8;
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 7,6;
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 7,2.

Материалы по теме
Убедительный Пиастри и противоречивый Хэмилтон. Оценки за Гран-при Китая Формулы-1
Убедительный Пиастри и противоречивый Хэмилтон. Оценки за Гран-при Китая Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android