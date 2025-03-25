Пиастри — лучший пилот ГП Китая, по мнению экспертов сайта Ф-1, Хэмилтон — вне топ-5

Пять экспертов официального сайта Формулы-1 представили оценки по 10-балльной шкале пилотам по итогам Гран-при Китая, который состоялся с 21 по 23 марта на Международном автодроме Шанхая.

Согласно мнению аналитиков, лучшим пилотом минувшего уикенда признан гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Рейтинг лучших пилотов по итогам Гран-при Китая, по мнению экспертов сайта Формулы-1.

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 9,6;

2-4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,8;

2-4. Эстебан Окон («Хаас») – 8,8;

2-4. Александер Албон («Уильямс») – 8,8;

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,4;

6-7. Ландо Норрис («Макларен») – 8;

6-7. Оливер Берман («Хаас») – 8;

8. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8;

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 7,6;

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 7,2.