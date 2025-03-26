Бывший пилот Ф-1 Никита Мазепин раскрыл, о чём общается с Хабибом Нурмагомедовым

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин раскрыл, о чём он общается с экс-обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг), а также членом Зала славы UFC соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб сейчас глава большого семейства. А я считаю, что сильнее его, как человека, только его род. И в общении с ним и его семьёй, с кланом Нурмагомедовых (царство небесное Абдулманапу) понимаешь масштаб его личности.

Я очень дружен с командой Хабиба, очень приятно общаться с настоящими мужчинами, обладающими большой силой духа. Они мне нравятся тем, что выросли в Дагестане со многими, но при этом держатся особняком и немногих к себе подпускают.

Я летом приезжал в Дагестан по приглашению ребят, но поскольку живу в Москве, то всегда приглашаю их увидеться: Умара, Усмана, Магомеда (является родным братом Хабиба. — Прим. «Чемпионата»). Можем пообщаться, в баню сходить, в тире пострелять, поговорить не о боях, поскольку все Нурмагомедовы очень образованные.

Наверное, с Хабибом мы всегда больше обсуждали рабочие проекты, а не спорт. Хабиб любит говорить о работе и футболе, но не о боях. Думаю, что с ним у нас сложилась определённая химия в общении», — сказал Мазепин.