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Юки Цунода выйдет на замену Лиаму Лоусону в «Ред Булл», начиная с ГП Японии — источник

Юки Цунода выйдет на замену Лиаму Лоусону в «Ред Булл», начиная с ГП Японии — источник
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Пилот «Рейсинг Буллз» японец Юки Цунода заменит новозеландского гонщика Лиама Лоусона в «Ред Булл». Об этом сообщает нидерландская газета De Telegraaf.

Согласно имеющейся информации, Цунода сядет за руль болида австрийской команды, начиная с Гран-при Японии, который пройдёт с 4 по 6 апреля. Лоусон, в свою очередь, перейдёт на место Юки в «Рейсинг Буллз».

Напомним, в данный момент Цунода в личном зачёте Формулы-1 занимает 13-е место, имея на своём счету три очка, а Лиам Лоусон — 17-е, не заработав на данный момент ни одного очка.

Ранее Ральф Шумахер объяснил, почему Юки Цуноде сейчас не нужно переходить в «Ред Булл».

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