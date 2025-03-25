Юки Цунода выйдет на замену Лиаму Лоусону в «Ред Булл», начиная с ГП Японии — источник

Пилот «Рейсинг Буллз» японец Юки Цунода заменит новозеландского гонщика Лиама Лоусона в «Ред Булл». Об этом сообщает нидерландская газета De Telegraaf.

Согласно имеющейся информации, Цунода сядет за руль болида австрийской команды, начиная с Гран-при Японии, который пройдёт с 4 по 6 апреля. Лоусон, в свою очередь, перейдёт на место Юки в «Рейсинг Буллз».

Напомним, в данный момент Цунода в личном зачёте Формулы-1 занимает 13-е место, имея на своём счету три очка, а Лиам Лоусон — 17-е, не заработав на данный момент ни одного очка.

Ранее Ральф Шумахер объяснил, почему Юки Цуноде сейчас не нужно переходить в «Ред Булл».