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«Нет смысла это скрывать». Норрис высказался о соперничестве с Пиастри

«Нет смысла это скрывать». Норрис высказался о соперничестве с Пиастри
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Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о соперничестве со своим товарищем по команде Оскаром Пиастри. На недавнем Гран-при Китая Пиастри занял первое место, а Норрис был вторым.

«Мы здорово проводим время и получаем удовольствие. Оба знаем, что хотим попытаться превзойти друг друга и показать, кто из нас лучший. Это неизбежно. Так что нет смысла пытаться скрывать этот факт. Мы — два конкурента, и каждый из нас хочет победить. Но мы помогаем друг другу. Думаю, благодаря этому мы оба добились большего в минувший уикенд», — приводит слова Норриса издание F1technical.

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