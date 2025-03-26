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«Ред Булл» отреагировал на слух о замене Лоусона на Цуноду перед ГП Японии — RaceFans

«Ред Булл» отреагировал на слух о замене Лоусона на Цуноду перед ГП Японии — RaceFans
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Гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода не заменит новозеландца Лиама Лоусона в «Ред Булл» в преддверии предстоящего Гран-при Японии. Об этом информирует RaceFans со ссылкой на комментарий представителя «Ред Булл». Ранее сразу несколько изданий сообщали, что японец перейдёт в австрийскую команду перед домашним Гран-при вместо Лоусона. Лиам, в свою очередь, отправится в «Рейсинг Буллз» на место Юки.

По итогам первых двух Гран-при нынешнего сезона Лоусон не набрал ни одного очка и в данный момент занимает 17-е место в общем зачёте пилотов. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен находится на второй позиции. В его активе 36 очков.

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