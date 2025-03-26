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Ферстаппен выступил против замены Лоусона в «Ред Булл» — GPblog

Ферстаппен выступил против замены Лоусона в «Ред Булл» — GPblog
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выступил против немедленной замены напарника новозеландца Лиама Лоусона, сообщает издание GPblog.

По информации ресурса, нидерландец попросил руководство команды оставить Лоусона, однако его мнение не было учтено. Ранее в СМИ сообщалось, что Лоусон перейдёт в «Рейсинг Буллз», а его место займёт японец Юки Цунода.

Напомним, на первом этапе в Австралии Лоусон квалифицировался только 18-м, а в гонке не сумел доехать до финиша, сойдя на 46-м круге. На Гран-при Китая новозеландец стал последним в квалификации, а в гонке финишировал 16-м.

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Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»:

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