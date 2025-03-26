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«Хонда» предлагала заплатить «Ред Булл» за переход Юки Цуноды – De Limburger

«Хонда» предлагала заплатить «Ред Булл» за переход Юки Цуноды – De Limburger
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Японская компания «Хонда» была готова заплатить «Ред Булл» € 10 миллионов, чтобы обеспечить место в австрийской команде Юки Цуноде рядом с Максом Ферстаппеном, однако гоночный коллектив от предложения отказался, поскольку его руководитель Кристиан Хорнер предпочёл японцу новозеландца Лиама Лоусона. Об этом информирует Racingnews365 со ссылкой на De Limburger.

Также отмечается, что недавно стороны вновь могли контактировать друг с другом на предмет возможного повышения Цуноды. Предполагается, что «Хонда» готова заплатить «несколько миллионов».

Ранее сообщалось, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен якобы выступил против немедленной замены напарника новозеландца Лиама Лоусона.

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