Звёзды экстрима из Австралии, Германии и других стран выступят на фестивале «Прорыв»

Легенда снегоходного фристайла, пятикратный чемпион международного турнира X Games из Швеции Даниэль Бодин выступит на фестивале экстремальных видов спорта «Прорыв». Также к хедлайнерам присоединятся восходящая звезда FMX из Испании, двукратный чемпион XPilot Tour America Кристиан Мейер, восьмикратный победитель X Games Роб Адельберг из Австралии и райдер команды MTBros Максимус Велёпольский из Германии. Мероприятие, организованное Департаментом спорта города Москвы, пройдёт 12 апреля на ЦСКА Арене.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

«С нетерпением жду встречи с публикой в Москве, здесь знают и любят экстремальный спорт, трибуны всегда громко поддерживают райдеров. Поэтому готовлю для своего выступления кое-что особенное, чтобы удивить зрителей. В этом году состав спортсменов поражает разнообразием. Будут и заслуженные чемпионы, которые покажут свои коронные трюки, и восходящие звезды с новыми элементами», — поделился Бодин.

В фестивале примут участие ведущие российские и зарубежные экстремалы из Австралии, Франции, Испании, Швеции и Германии. Кроме того, сразу три звёздных участника — Мейер, Дэвид Таран и Джексон Стронг — являются исполнителями двойного сальто — одного из самых редких элементов в экстремальном спорте. Россию в рамках шоу представят Алексей Колесников, сооснователи команды FMX FERZ Владимир и Михаил Ярыгины и победитель DRIFT GAMES Никита Шиков.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

В программу фестиваля войдёт мотофристайл (FMX), фристайл на снегоходах и квадроциклах, дрифт, стантрайдинг, шоу каскадёров, силовой экстрим и множество других спортивных дисциплин.

Фестиваль пройдёт по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, «ЦСКА Арена». Начало мероприятия – в 16:00 мск.

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