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Около половины команд Ф-1 внесли изменения из-за директивы ФИА о борьбе с «мини-DRS»

Около половины команд Ф-1 внесли изменения из-за директивы ФИА о борьбе с «мини-DRS»
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Около половины команд Формулы-1 внесли срочные изменения в машины на минувшем Гран-при Китая из-за новой директивы Международной автомобильной федерации (ФИА), касающейся ужесточения проверки задних антикрыльев. Об этом сообщил директор ФИА по «формульным» соревнованиям Николас Томбазис.

Напомним, если раньше при испытаниях допускалось возникновение щели между закрылком DRS и основной плоскостью крыла не более чем в 2 мм, то теперь – только 0,5 мм.

«Надеюсь, что этого будет достаточно. Четыре или пять команд внесли изменения. Не хотелось бы говорить о командах в отдельности», — приводит слова Томбазиса издание Motorsport-Total.

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