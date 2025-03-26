В последнее время в прессе стало появляться всё больше новостей и инсайдов о возможном уходе из «Ред Булл» гонщика Лиама Лоусона. По данным некоторых СМИ, австрийская команда якобы уже приняла решение о замене Лоусона на пилота «Рейсиинг Буллз» Юки Цуноду перед Гран-при Японии. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: должен ли «Ред Булл» прямо сейчас заменить Лоусона на Цуноду?

По итогам первых двух Гран-при нынешнего сезона Лоусон не набрал ни одного очка и в данный момент занимает 17-е место в общем зачёте пилотов. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен находится на второй позиции. В его активе 36 очков. На счету Цуноды три очка. Сейчас он 13-й.

Гран-при Японии пройдёт с 4 по 6 апреля.

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