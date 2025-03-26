Россиянин Никита Бедрин не примет участия в этапе Формулы-3 в Бахрейне

Российский гонщик Никита Бедрин не выступит на этапе Формулы-3 в Бахрейне. Об этом рассказал известный автоспортивный менеджер Пётр Алёшин, представляющий интересы Бедрина.

«Ну что друзья… с Бахрейном у нас не получилось. Приоткрою секрет – на самом деле всё получилось, и были куплены билеты, но, как иногда случается, вмешался непредсказуемый человеческий фактор. Ничего, бывает — работаем дальше. И, кстати, огромное спасибо всей команде AIX Racing за их поддержку!» — написал Алёшин на своей странице в социальных сетях.

«На всякий случай, всех успокаиваю — всё нормально, участие в Формуле-3 для Никиты – это окно дополнительных возможностей. Основной сезон сформирован и подписан», — добавил Пётр.

Этап в Бахрейне пройдёт с 11 по 13 апреля.

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