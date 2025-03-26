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Инсайдер: Лоусон узнал об увольнении из «Ред Булл» из новостей

Инсайдер: Лоусон узнал об увольнении из «Ред Булл» из новостей
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Австралийский фотограф Формулы-1 Ким Иллман поделился слухом об ожидаемом уходе новозеландца Лиама Лоусона из «Ред Булл».

«Я считаю, что это ужасно. Лиаму не было озвучено решение. Он узнал об этом из публикации. Ужасно так поступать с молодым парнем», — сказал Иллман на своём YouTube-канале.

Напомним, на первом этапе в Австралии Лоусон квалифицировался только 18-м, а в гонке не сумел доехать до финиша, сойдя на 46-м круге. На Гран-при Китая новозеландец стал последним в квалификации, а в гонке финишировал 16-м, после чего в СМИ активно начали распространяться слухи о его замене.

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