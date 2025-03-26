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BBC назвал решение «Ред Булл» по Лиаму Лоусону. Его приняло руководство и лично Хорнер

BBC назвал решение «Ред Булл» по Лиаму Лоусону. Его приняло руководство и лично Хорнер
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» намерена уволить Лиама Лоусона заменить его на гонщика «Рейсинг Буллз» Юки Цуноду перед Гран-при Японии. Об этом информирует BBC. Отмечается, что решение было принято боссами «Ред Булл», включая руководителя команды Кристиана Хорнера, на встрече в Дубае.

Ожидается, что решение будет объявлено официально позже на этой неделе. Австрийская команда пока отказывается от комментариев.

Лиам стал боевым гонщиком «Ред Булл» вместо мексиканца Серхио Переса.

В настоящий момент австрийская команда занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 36 очков. Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля.

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Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»:

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