BBC назвал решение «Ред Булл» по Лиаму Лоусону. Его приняло руководство и лично Хорнер

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» намерена уволить Лиама Лоусона заменить его на гонщика «Рейсинг Буллз» Юки Цуноду перед Гран-при Японии. Об этом информирует BBC. Отмечается, что решение было принято боссами «Ред Булл», включая руководителя команды Кристиана Хорнера, на встрече в Дубае.

Ожидается, что решение будет объявлено официально позже на этой неделе. Австрийская команда пока отказывается от комментариев.

Лиам стал боевым гонщиком «Ред Булл» вместо мексиканца Серхио Переса.

В настоящий момент австрийская команда занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 36 очков. Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля.

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»: