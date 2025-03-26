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Уиндзор: лучше всего – перевести Макса Ферстаппена в «Рейсинг Буллз»

Уиндзор: лучше всего – перевести Макса Ферстаппена в «Рейсинг Буллз»
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказал мнение, что австрийской команде «Ред Булл» следует перевести своего гонщика Макса Ферстаппена в «Рейсинг Буллз». Как считает эксперт, на болиде младшей команды нидерландец сможет показывать более высокие результаты.

«Лучше всего было бы посадить Макса в одну из машин «Рейсинг Буллз» на некоторое время или до конца сезона. Вполне можно поспорить, что шасси «Рейсинг Булл» на данный момент лучше, чем у «Ред Булл». Посмотрите на выступление Юки. Посмотрите, как здорово выступил Исак Хаджар в квалификации в Китае, и посмотрите, насколько сложна машина для Лиама Лоусона и насколько на самом деле она сложна для Макса. Так что вполне вероятно, что если бы Макс сейчас был за рулём болида Цуноды, он, вероятно, был бы выше своего нынешнего места в команде А. Однако этого не произойдёт – в силу условий контракта, брендинга, спонсорских обязательств и всего остального. Этого никогда не случится», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

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