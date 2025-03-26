AMuS: в случае отсутствия прогресса «Ред Булл» грозит уход Ферстаппена в «Мерседес»

Известное издание Auto Motor und Sport поделилось мнением о трудностях, с которыми столкнулась австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл». Как считает обозреватель Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт, в случае отсутствия прогресса «Ред Булл» рискует потерять своего гонщика Макса Ферстаппена.

«В случае отсутствия прогресса «Ред Булл» грозит уход Макса Ферстаппена в «Мерседес». Команда должна прилагать усилия для того, чтобы её звёздный пилот был доволен. С трудом завоёванных четвёртых мест, как было в Китае, для этого недостаточно. В «Мерседесе» предпочитают не затрагивать тему Ферстаппена. Отвечая на вопрос о кризисе в «Ред Булл» и возможных условиях досрочного расторжения контракта Ферстаппена, руководитель команды сказал: «В настоящий момент этот вопрос не рассматривается». Но если «Ред Булл» действительно разозлит своего гонщика, Вольфу придётся в какой-то момент ответить на этот вопрос. Может ли «Мерседес» позволить себе отказаться от лучшего гонщика в мире?» — говорится в материале издания.

Макс Ферстаппен пошутил про Супербоул: