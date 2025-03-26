Эксперт: Марко должен был просто поддержать своих пилотов

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс раскритиковал советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко за его слова о Лиаме Лоусоне в интервью.

«Можно подумать, Марко извлёк хоть какие-то уроки за последние годы. Это интервью… Думаю, он должен быть шокирован тем, какой ответ он дал. Он должен был просто полностью поддержать своих пилотов. И неважно, что будет после. Пусть Лиам сначала проедет Японию, трассу, которую он знает, чтобы можно было по-настоящему оценить его.

Всегда будет время решить, сломался он или справляется и обретает уверенность в себе. Думаю, сказался фактор паники. А СМИ только усиливают давление», — приводит слова Альберса PlanetF1.