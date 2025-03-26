«В FOM меня подставили». Берман заявил, что не говорил «чао» Карлосу Сайнсу

Британский гонщик «Хааса» Оливер Берман признался, что не говорил «чао» испанскому гонщику «Уильямса» Карлосу Сайнсу, хотя в телетрансляции было показано именно так.

«Мне очень и очень неловко. В FOM меня подставили, потому что я не говорил «чао» Карлосу Сайнсу. Они включили радиопереговоры в странный момент. Я не говорил это Карлосу. Я сказал это слово Лоусону и «Альпин», потому что смог обхитрить их. Это всегда приятный манёвр для пилота.

Я пошел по внешней, из-за чего они были глубоко на входе в поворот, а я подловил их на выходе. Это было круто. Я хотел прояснить этот момент, Карлос Сайнс здесь ни при чём. Но я получил массу удовольствяи от этих обгонов», — приводит слова Бермана Motorsport Week.

Напомним, Берман занял восьмое место на Гран-при Китая и принёс своей команде четыре очка. Его партнёр по команде Эстебан Окон финишировал пятым и завоевал 10 очков для «Хааса». В итоге общими усилиями они вывели свою команду на шестое место в Кубке конструкторов, отставая всего на три очка от «Феррари» и «Уильямса».