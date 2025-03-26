Андреа Кими Антонелли рассказал, что его удивило в Формуле-1

18-летний итальянский гонщик Формулы-1, представляющий команду «Мерседес», Андреа Кими Антонелли рассказал, что его больше всего удивило в Формуле-1.

«Думаю, что поразило меня уже в Австралии, так это интенсивность в Формуле-1. Уже с первой тренировки уровень интенсивности сессий и постсессий меня действительно удивил. Приходится поддерживать этот уровень, чтобы выступать и оставаться среди лидеров.

Вы заканчиваете сессию и сразу же должны заняться разбором работы машины. И нужно делать это хорошо. Это может помочь команде добиться прогресса в течение уикенда», — приводит слова Антонелли RacingNews365.