Эксперт считает, что в Японии Лоусон может быть быстрее Цуноды, несмотря на смену команд

Бывший пилот Формулы-1 нидерландец Ян Ламмерс высказался о вероятной замене Лиама Лоусона на Юки Цуноду в «Ред Булл».

«Не мне судить о том, правильное ли решение принимает «Ред Булл». Но факт в том, что мы ещё долго будем наблюдать последствия этих решений. Во-первых — «Рейсинг Буллз» не такая и плохая машина. Во-вторых, это машина, у которой большее окно в вопросе настроек, чем у «Ред Булл».

Итак, Лоусон, у которого есть опыт в Сузуке, на машине, которая удобнее в пилотировании и настройке. Есть большой шанс, что Лоусон окажется быстрее Цуноды. Боюсь, что это станет неприятным поворотом событий для Юки», — приводит слова Ламмерса GPBlog.