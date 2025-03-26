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Гюнтер Штайнер: в чём бы ни была причина, это проблема Лоусона

Гюнтер Штайнер: в чём бы ни была причина, это проблема Лоусона
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Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о ситуации в австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл» вокруг новозеландского гонщика Лиама Лоусона.

«Думаю, что бы ни было, это проблема Лиама Лоусона. Если ты на полсекунды медленнее напарника, то это слишком много. Я не знаю, где кроется эта разница. Когда Лоусон был в «Рейсинг Буллз», он проделал хорошую и достойную работу. Так что проблема не в этом.

Но, перейдя в «Ред Булл», он просто не может ничего поделать. Возможно, он слишком многого от себя требует. В этом может крыться причина», — приводит слова Гюнтера Штайнера RacingNews365.

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