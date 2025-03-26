Эксперт не понимает, почему в «Ред Булл» не подготовили Лоусона на тестах старой техники

Бывший стратег «Астон Мартин» и «Макларена» Берни Коллинз высказалась о ситуации в команде Формулы-1 «Ред Булл» вокруг новозеландского гонщика Лиама Лоусона.

«Мы много говорим об Андреа Кими Антонелли. Тесты, которые он проводил с «Мерседесом». Если бы он проехал те же тесты за рулём «Уильямса» с таким же двигателем, это не дало бы ему так много. Мы много говорили, что машиной «Ред Булл» можно управлять. Это очень специфический болид. Он отличается от «Рейсинг Буллз».

Я бы хотела спросить у Хорнера, почему «Ред Булл» не провела аналогичную программу для Лиама, как «Мерседес» сделал с Антонелли? Почему он не проехал в прошлом году 60 тестовых дней на старой машине «Ред Булл», — приводит слова Берни Коллинз GPBlog.