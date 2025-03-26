Гюнтер Штайнер: дайте Лоусону проехать Японию

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о ситуации в австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл» вокруг новозеландского гонщика Лиама Лоусона.

«Я бы сказал, дайте Лоусону проехать Японию, потому что сейчас все говорят, что он никогда не гонялся в Австралии или Китае. По пусть он проедет Японию, он знает трассу. И он там был хорош. Больше не будет оправдания в неизвестности.

Он знает Сузуку, он ездил там в Супер Формуле, а это очень быстрые машины. Так что если он сможет показать результат там, то у него появится надежда. Если нет — пора менять. Это моё решение, но у них своё. И оно простое — поменять пилотов местами», — приводит слова Гюнтера Штайнера RacingNews365.