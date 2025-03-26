ФИА и команды Формулы-1 опасаются доминирования «Мерседеса» в эру нового регламента

Команды Формулы-1 и ФИА предполагают, что «Мерседес» может иметь преимущество над конкурентами в вопросе разработки двигателя на сезон-2026. Об этом сообщает Autoracer.

Как информирует источник, по этой причине команды отвергают поправки к правилам на сезон-2026, предлагаемые «Мерседесом», поскольку опасаются повторения эпохи доминирования команды из Брэкли.

Как сообщалось ранее, «Мерседес» уже предлагал отказаться от перехода на более узкие шины в 2026 году, однако команды отвергли это предложение.

Как сообщалось ранее, есть среди производителей и отстающие в вопросе подготовки силовых агрегатов к новому регламенту — например, «Ауди».