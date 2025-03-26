Ален Прост назвал команду, в которой он хотел бы выступать в современной Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост рассказал, за какую команду Формулы-1 он хотел бы выступить, если бы вернулся в чемпионат мира.

«Где я хотел бы выступить в современной Формуле-1? Думаю, я бы выбрал «Феррари». Да, думаю, «Феррари». «Макларен» является чем-то вроде моей семьи, но я бы хотел принять подобный вызов и помочь, как в 90-е, вернуться «Феррари» на вершину», — приводит слова Алена Проста Bein Sport.

Три из четырёх чемпионских титулов Прост выигрывал в составе «Макларена», ещё один — в «Уильямсе». В составе «Феррари» Ален выступал на протяжении двух сезонов — в 1990 и 1991 годах, завоевав вице-чемпионский титул в первый сезон выступлений в итальянской команде, записав на свой счёт пять побед.