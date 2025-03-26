Назван ещё один молодой гонщик, к которому может проявлять интерес «Ред Булл»

Известный журналист Джо Сейвуд высказался о ситуации вокруг молодых пилотов программы «Ред Булл».

«В Шанхае ходили слухи, что «Ред Булл» активно изучает запасных пилотов «Альпин». Их четверо, и вся их задача состоит в давлении на Джека Дуэна. Широко распространено мнение, что, если Джек даст слабину, его место займёт Франко Колапинто. «Ред Булл» действительно проявлял интерес к подписанию контракта с Франко в прошлом году, но в итоге решил подписать Лоусона.

Ещё один молодой пилот «Ред Булл» — Арвид Линдблад. Так что в ближайшее время «Ред Булл» вновь может начать интересоваться Колапинто, но у «Уильямса» всё ещё есть право голоса в будущем аргентинца. В «Альпин» есть ещё и Пол Арон. Он бывший пилот молодёжной программы «Мерседеса», который хорошо выступил в Формуле-2 в прошлом сезоне, уступив только Бортолето и Хаджару. Он хороший гонщик, однако у него нет денег, поэтому он с радостью воспользуется любым шансом в Формуле-1», — написал Джо Сейвуд в своей колонке.