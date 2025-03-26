Джо Сейвуд объяснил, почему Формула-1 не должна возвращать двигатели V10

Известный журналист Джо Сейвуд высказался о возможном переходе на моторы V10 в Формуле-1.

«Есть некоторая логика в стремлении к переменам, если учитывать то, как развивается автомобильный мир, но что действительно поражает, так это идея вернуться к двигателям, которые в последний раз использовались 20 лет назад, которые сейчас редко встречаются в дорожных автомобилях и по своей природе неэффективны. V10 изначально менее стабильны, чем V8. Чем больше у вас цилиндров, тем больше трения, тем больше шансов, что что-то пойдёт не так.

Это глупая идея, даже с учётом того факта, что двигатели раньше были очень громкими и захватывающими. Верно, что двигатели внутреннего сгорания, использующие устойчивое топливо, достигают той же цели, что и дико сложные и дорогие гибридные V6, используемые сегодня, но мы должны помнить, что у Формулы-1 есть новая аудитория, в которой женщины и дети присоединяются к мужчинам среднего возраста, и возвращение двигателей, которые разорвут барабанные перепонки у маленьких детей — верный способ гарантировать, что ни один ответственный родитель не отпустит своих детей на Гран-при.

Если мы планируем путешествие по переулкам памяти, то стоит использовать V8, которые имеют большее значение для мира, возможно, с небольшой долей гибрида в качестве фигового листочка для современных технологий. Это позволило бы создавать более компактные, лёгкие машины, с приличным, но не сумасшедшим уровнем шума. В любом случае ничего не произойдёт до 2028 года», — написал Джо Сейвуд в своей колонке.