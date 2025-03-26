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Карлос Сайнс: переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру

Карлос Сайнс: переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру
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Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о проблемах, с которыми он столкнулся на первых двух этапах сезона-2025.

«В настоящий момент я переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру. Я был быстр в Бахрейне и Абу-Даби, даже в начале уикенда в Австралии. А после этого моя скорость внезапно пропала. Мы вносили много изменений в настройки машины.

При этом мы с Алексом Албоном вносили почти одинаковые изменения. На его машине проблем с гранулированием не было, в гонке он смотрелся намного сильнее. Мне же внесённые изменения никак не помогли», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport Week.

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