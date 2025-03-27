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Пьер Гасли: могу стать чемпионом мира в 2026 году

Пьер Гасли: могу стать чемпионом мира в 2026 году
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли признался, что рассчитывает побороться за титул в 2026 году.

«Очень интересно, что произойдёт в следующем году, потому что я могу стать чемпионом мира в 2026-м. Поэтому я уделяю большое внимание следующему сезону. Разумеется, я полностью сосредоточен на 2025 году, но как команда мы знаем, что нас ждёт в этом году. И мы знаем, что нас ждёт в следующем.

Как я уже говорил на презентации Формулы-1, если бы всё зависело от меня, я бы просто вложил все ресурсы и все деньги в следующий год. Займу ли я восьмое, девятое, шестое, седьмое место — это не имеет значения. Но если в следующем году мы сможем бороться за победы и подиумы, это действительно имеет значение», — приводит слова Гасли RacingNews365.

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