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Бывший гонщик Формулы-1 назвал причину, по которой Хэмилтон не завоюет восьмое чемпионство

Бывший гонщик Формулы-1 назвал причину, по которой Хэмилтон не завоюет восьмое чемпионство
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73-летний швейцарский автогонщик, выступавший в Формуле-1 с 1979 по 1986 год, Марк Зурер высказался о 40-летнем пилоте и семикратном чемпионе «Королевских гонок» из «Феррари» Льюисе Хэмилтоне, заявив, что из-за своего возраста он не завоюет восьмой титул.

«Льюис Хэмилтон за рулём «Феррари» — это большое достижение. Благодаря социальным сетям он стал самым известным гонщиком Формулы-1 во всём мире, а «Феррари» — самой известной командой в истории. Вместе это победа.

Но возраст Хэмилтона играет против него, и я не могу представить, что он выиграет восьмой чемпионат в 40 лет», — приводит слова Зурера издание Makthavare.

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