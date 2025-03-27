Кристиан Хорнер подчеркнул вклад Лиама Лоусона в развитие команды на Гран-при Китая

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул вклад новозеландского пилота Лиама Лоусона в развитие болида на Гран-при Китая после старта с пит-лейна из-за изменений настроек в режиме «закрытого парка».

«Мы приняли решение стартовать с пит-лейна, нарушив режим «закрытого парка», чтобы попробовать радикальные изменения в настройках, потому что возможности тестирования на этих машинах очень ограничены.

Так что было разумно сказать: «Хорошо, мы лучше начнём с пит-лейна, но давайте попробуем извлечь что-нибудь из сегодняшнего дня». Мы это сделали. Мы получили ценную информацию о 56 кругах с радикально изменившимися настройками машины.

Это позволило получить огромную информацию для нашего производства, поскольку мы стремимся улучшить наши показатели в предстоящих гонках», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.