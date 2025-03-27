Юки Цунода будет выступать за «Ред Булл», начиная с Гран-при Японии

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода сядет за руль команды «Ред Булл», начиная с Гран-при Японии, заменив новозеландского гонщика Лиама Лоусона, который вернётся в «Рейсинг Буллз».

«После сложного периода в начале сезона для Лиама Лоусона руководство «Ред Булл» приняло решение, что, начиная с Гран-при Японии 2025 года, Юки Цунода будет выступать за «Ред Булл», а Лиам — за «Рейсинг Буллз».

«Ред Булл» находится в уникальном положении — четыре места на стартовой решётке Формулы-1. В связи с этим команда приняла решение провести ротацию пилотов, в которой партнёром Юки станет действующий четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен», — говорится в релизе команды.

Гран-при Японии — третий этап в сезоне 2025 года, который пройдёт с 4 по 6 апреля.