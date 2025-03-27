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«Рейсинг Буллз» прокомментировал переход Цуноды в «Ред Булл»

«Рейсинг Буллз» прокомментировал переход Цуноды в «Ред Булл»
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Глава «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис прокомментировал переход пилота команды японца Юки Цуноды в «Ред Булл».

«Мы невероятно гордимся тем, что Юки заслужил переход в «Ред Булл»! Его прогресс за прошлый год, а также за начало нынешнего года, был сенсационным. Для всех нас было огромной привилегией наблюдать за этим. Энергия и позитив Юки осветили каждый уголок нашей базы и гаража, и он навсегда останется частью «Рейсинг Буллз»! Мы желаем ему заслуженных успехов в «Ред Булл»!

Все в команде с нетерпением ожидают возможности поработать с Лиамом и хотят создать для него наилучшую среду, где он смог бы заблистать и проявить талант, который, как мы знаем, у него есть», — приводит слова Мекиса пресс-служба «Рейсинг Буллз».

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